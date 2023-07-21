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"Челси" стал лидером АПЛ по интересному показателю

Новости футбола Сегодня, 03:00
"Челси" стал лидером АПЛ по интересному показателю Фото: открытые источники

Лондонский «Челси» является на данный момент самой молодой командой английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает портал Transfermarkt.

По данным источника, в первой команде “синих” сейчас находятся 30 игроков, средний возраст которых составляет 23,8 года.

Это самый минимальный показатель среди всех команд в национальном первенстве Англии.

Второе место в рейтинге по молодости состава занимает «Брайтон энд Хоув Альбион» со средним возрастом 24,5 года. Третье место у новичка Премьер-лиги «Бёрнли» со средним возрастом состава 24,8 года.

Напомним, что сейчас «Челси» находится в Соединенных Штатах Америки, где проводит свое турне, в рамках которого играет товарищеские матчи.

20 июля лондонский клуб провел свой первый контрольный матч, сыграв с клубом актера Райана Рейнольдса “Рексем” в городе Чапел-Хилл. Представитель АПЛ одержал уверенную победу со счетом 5:0.

Интересно, что это была первая игра “синих” под руководством нового главного тренера Маурисио Почеттино.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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