Челси спокойно разбирается с Фулхэмом

На Крейвене Коттедж состоялся матч седьмого тура АПЛ между хозяевами поля Фулхэмом и Челси.

"Синие" увереннее начали матч и буквально через две минуты дважды отличились голами в ворота Фулхэма. На 18-й минуте Мудрик забил свой первый гол на официальном уровне за Челси, а уже через минуту нападающий Армандо Броя удвоил преимущество. Команда Почетино отдала мяч Фулхэму и ждала своего случая. Первый тайм завершился при счете 2:0.

После перерыва у обеих команд были возможности для гола. Однако никто не смог воспользоваться своими случаями. Во втором тайме Фулхэм был острее, но отличиться они не смогли.

Челси побеждает 2:0 и одерживает вторую победу в этом сезоне. Команда Почетино набирает восемь очков и поднимается на 11 строчку.

АПЛ. Седьмой тур

Фулхэм – Челси – 0:2

Голы: 0:1 - 18 Мудрик, 0:2 - 19 Броя