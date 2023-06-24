"Челси" сообщил "Милану" цену на Ромелу Лукаку

Лондонский “Челси” готов продать бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, которым интересуется “Милан”, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 40 миллионов евро. Форвардом также интересуется “Интер”, но миланский клуб готов лишь вновь арендовать его.

В завершившемся сезоне 30-летний Лукаку выступал за “Интер” на правах аренды, провел 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с “Челси” действует до лета 2026 года.