"Челси" согласовал трансфер африканского вингера из Ла Лиги

Вингер “Вильярреала” и сборной Сенегала Николас Джексон перейдет в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 37 миллионов евро. Данная сумма превышает отступные за игрока, но позволяет лондонцам произвести выплаты в рассрочку. Для завершения трансфера африканцу осталось пройти медицинское обследование. Если все будет порядке, Джексон подпишет с “Челси” контракт до лета 2031 года.

В завершившемся сезоне 21-летний Джексон провел за “Вильярреал” 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.