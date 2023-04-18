"Челси" согласовал трансфер 15-летнего футболиста

"Челси" согласовал трансфер 15-летнего эквадорского полузащитника Кендри Паеса, правами на которого владеет "Индепендьенте дель Валле".

Ожидается, что за молодого таланта “синие” заплатят 20 миллионов евро.

Если сделка уладится, то Паес перейдет в английский клуб летом 2025 года, когда ему будет 18 лет.

В текущем сезоне вундеркинд принял участие в трех матчах за "Индепендьенте дель Валле", в которых забил один мяч.