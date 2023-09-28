Челси собирается взять в долг еще 250 млн фунтов

Владельцы Челси рассматривают возможность увеличения своего долга еще на 250 млн фунтов стерлингов, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Bank of America выступает консультантом в этом вопросе, поскольку клуб хочет взять еще больше долгов к уже существующим кредитным соглашениям. Владельцы Челси уже получили 800 млн фунтов в виде кредитов с возможностью увеличить эту сумму до 1,05 млрд фунтов.

Кредиторы были приглашены посетить последний матч Челси против Астон Виллы. Переговоры продолжаются и никаких решений еще не принято.

Новые средства могут быть потрачены на дополнительную трансферную кампанию, а также реконструкцию Стемфорд Бридж - домашнего стадиона Челси.

Заметим, что на прошлой неделе клуб уже привлек 500 млн фунтов стерлингов субординованного долга от Ares Management Corp. Эти средства также будут потрачены на реконструкцию стадиона.

Напомним, что Челси перешел под контроль Тода Боэли в мае 2022 года. За это время клуб потратил на новых игроков более 1 млрд фунтов. На данный момент владельцы "синих" не рассматривают возможность привлечения новых инвесторов.