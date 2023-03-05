"Челси" собирается продать воспитанника клуба

Лондонский “Челси” хочет расстаться с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен уменьшить количество футболистов основного состава и зарплатную ведомость. За хавбека “аристократы” хотят получить порядка 25 миллионов евро. Интерес к англичанину проявляет “Милан”.

В нынешнем сезоне 27-летний Лофтус-Чик провел за “Челси” 23 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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