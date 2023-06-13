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"Челси" собирается подписать грузинского вратаря

Новости футбола Сегодня, 10:00
"Челси" собирается подписать грузинского вратаря Фото: твиттер Валенсии

Лондонский "Челси" собирается подписать грузинского вратаря "Валенсии" Георгия Мамардашвили.

По информации Evening Standard, английский клуб пока отказался от трансфера голкипера “Милана” Майка Меньяна из-за высокой цены.

Также “Челси” не готов потянуть стоимость стража ворот “Интера” Андре Онана.

На фоне всего этого Мамардашвили станет первоочередной целью синих на позицию вратаря.

В прошлом сезоне грузинский страж ворот сыграл 38 матчей в Ла Лиге, семь из которых закончил “на ноль”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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