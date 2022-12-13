"Челси" сделал предложение немецкому таланту
Новости футбола Сегодня, 13:42
“Челси” начал работу над трансфером нападающего дортмундской “Боруссии” Юссуфа Мукоко, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится срок контракта с дортмундцами. Таким образом, форвард может достаться “аристократам” бесплатно. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется “Барселона”.
В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” и сборную Германии 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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