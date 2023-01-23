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"Челси" сделает новое предложение по трансферу лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Новости футбола Сегодня, 08:30
Фото: инстаграм Энцо Фернандеса/Автор неизвестен Фото: инстаграм Энцо Фернандеса/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” не оставит попыток приобрести полузащитника лиссабонской “Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса в зимнее трансферное окно, сообщает Record.

По сведениям источника, английский клуб готовит новое предложение по трансферу аргентинца. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как португальцы требуют за него полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

Напомним, что Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2022.

В нынешнем сезоне 22-летний Фернандес провел за “Бенфику” 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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