"Челси" сделает новое предложение по трансферу лучшего молодого игрока ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 08:30
Фото: инстаграм Энцо Фернандеса/Автор неизвестен
Лондонский “Челси” не оставит попыток приобрести полузащитника лиссабонской “Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса в зимнее трансферное окно, сообщает Record.
По сведениям источника, английский клуб готовит новое предложение по трансферу аргентинца. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как португальцы требуют за него полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро.
Напомним, что Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2022.
В нынешнем сезоне 22-летний Фернандес провел за “Бенфику” 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Не пропустите: "Челси" зимой может купить защитника "Интера".
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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