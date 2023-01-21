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"Челси" с Мудриком в составе дал бой "Ливерпулю"

Новости футбола Сегодня, 09:29
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен

В матче 21-го тура АПЛ лондонский “Челси” на выезде играл с “Ливерпулем”.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Во втором тайме в составе лондонского клуба дебютировал украинец Михаил Мудрик, который уже спустя несколько минут после выхода на поле имел возможность забить гол.

После 21-го тура в активе обеих команд по 29 баллов. “Челси” идет на 10-м месте, а “Ливерпуль” - на 8-м.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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