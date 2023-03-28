"Челси" решил вопрос с будущим Канте
Новости футбола Сегодня, 04:14
Фото: твиттер Челси
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, “Челси” и хавбек команды Нголо Канте находятся в процессе обсуждения продления контракта.
Переговоры идут успешно, и руководство лондонского клуба хочет сохранить французского хавбека в своей команде.
Соглашение может быть заключено по схеме “2+1”, с опцией продления контракта по желанию клуба после двух лет.
Действующий контракт француза истекает в конце текущего сезона.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:50 Феерия Швеции, крупные победы Нидерландов и Венгрии: результаты отбора Евро-2024 27 марта
Новости футбола Вчера, 16:38 Франция одержала сложную победу в отборе Евро-2024
Новости футбола 26 мар 2023, 16:44 Феерии Португалии и Исландии, победы Англии и Италии: результаты отбора Евро-2024 26 марта
Новости футбола 26 мар 2023, 16:40 Дубль Роналду помог Португалии одержать крупную победу в отборе Евро-2024
Новости футбола 26 мар 2023, 14:08 Украина проиграла топ-сопернику на старте отбора Евро-2024
Новости футбола 26 мар 2023, 11:04 Сенсация: Казахстан одержал феерическую победу над Данией
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:45 Жиру установил новый рекорд в сборной Франции Новости футбола Сегодня, 04:43 Зинченко получил новую порцию комплиментов от одноклубника Новости футбола Сегодня, 04:14 "Челси" решил вопрос с будущим Канте Новости футбола Сегодня, 04:11 Один из членов тренерского штаба “Челси” попросился в "Баварию" Новости футбола Сегодня, 03:51 У игроков сборной Перу была потасовка с полицией в Испании Новости футбола Сегодня, 03:46 Мане с нетерпением ждет возможности поработать с Тухелем Новости футбола Сегодня, 03:15 "Тоттенхэм" потерял ключевого игрока из-за травмы Новости футбола Сегодня, 03:09 Президент "Барселоны" готовится дать объяснения по поводу дела Негрейры Новости футбола Вчера, 16:55 Главные новости дня: 27 марта Новости футбола Вчера, 16:50 Феерия Швеции, крупные победы Нидерландов и Венгрии: результаты отбора Евро-2024 27 марта
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Швейцария - Израиль 28 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уэльс - Латвия 28 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Канада - Гондурас 29 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коста-Рика - Панама 29 марта 2023 года