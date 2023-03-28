"Челси" решил вопрос с будущим Канте

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, “Челси” и хавбек команды Нголо Канте находятся в процессе обсуждения продления контракта.

Переговоры идут успешно, и руководство лондонского клуба хочет сохранить французского хавбека в своей команде.

Соглашение может быть заключено по схеме “2+1”, с опцией продления контракта по желанию клуба после двух лет.

Действующий контракт француза истекает в конце текущего сезона.