"Челси" рассматривает еще двух кандидатов на пост главного тренера

Лондонский “Челси” приступил к поиску нового главного тренера, который заменит уволенного Грэма Поттера, сообщает журналист Мигель Дилэйни в своем твиттере.

По сведениям источника, “аристократы” интересуются главным тренером “Брайтона” Роберто Де Дзерби и экс-наставником “Тоттенхэма” и ПСЖ Маурисио Почеттино, который сейчас является безработным.

Ранее сообщалось, что “Челси” в качестве основного кандидата считает бывшего главного тренера “Баварии” Юлиана Нагельсманна.

“Челси”, набрав в 28 турах 38 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до ¼ финала, где сыграют с “Реалом”.