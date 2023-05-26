"Челси" провел худший сезон за последние 45 лет

После поражения от “Манчестер Юнайтед” в перенесенном матче 32 тура чемпионата Англии общее количество поражений “Челси” за сезон увеличилось до 22.

Больше матчей команда проигрывала лишь в одном сезоне - 1978/1979, когда они проиграли 29 раз и вылетели из высшей лиги английского футбола.

28 мая состоится заключительный тур АПЛ, в котором “Челси” сыграет с “Ньюкаслом”.

Лондонцы занимают двенадцатое место в турнирной таблице.