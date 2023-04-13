"Челси" проиграл в этом сезоне больше матчей, чем выиграл

В сезоне-2022/23 лондонский “Челси” показывает очень нестабильные результаты.

Статисты обратили внимание на тот факт, что с лета “синие” больше раз проиграли, чем выиграли.

Всего в текущем сезоне у “Челси” 16 поражений против 15 побед. Еще 10 матчей завершились вничью.

В этом сезоне команда забила 41 гол в различных турнирах и пропустила 44 мяча.

Напомним, что с лета клуб сменил двух тренеров - сперва уволили Томаса Тухеля, а затем Грэма Поттера.