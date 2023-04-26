"Челси" проиграл середняку АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле проиграл “Брентфорду” со счетом 0:2.

Победу гостям принес гол Бриана Мбемо и автогол Кепы Аррисабалаги.

“Брентфорд”, набрав 47 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Челси” с 39 очками остался на 11-й позиции.

“Челси” – “Брентфорд” - 0:2 (0:1)

Голы: Аспиликуэта, 37 (автогол) - 0:1, Мбемо, 78 - 0:2

“Челси”: Аррисабалага, Аспиликуэта (Обамеянг, 46), Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Канте, Галлахер (Мудрик, 46), Фернандес (Жоау Феликс, 79), Стерлинг (Мадуэке, 79).

“Брентфорд”: Райя, Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри (Хики, 90), Йенсен (Баптист, 62), Янельт, Оньека (Дамсгор, 62), Висса (Мбемо, 62), Тоуни (Шаде, 83).

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