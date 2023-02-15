"Челси" проиграл Дортмунду в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская “Боруссия” на своем поле обыграла лондонский “Челси” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Карим Адейеми.

Ответный матч “Челси” - “Боруссия” состоится в Лондоне 7 марта.

“Боруссия” Д Германия – “Челси” Англия - 1:0 (0:0)

Гол: Адейеми, 63 - 1:0

“Боруссия” Д: Кобель, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт, Джан, Озджан, Беллингем, Вольф (Рюэрсон, 73), Аллер (Модест, 68), Адейеми (Байно-Гиттенс, 79).

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Чилуэлл (Маунт, 71), Зиеш, Лофтус-Чик, Мудрик (Кукурелья, 71), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс.

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