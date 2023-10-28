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Челси проиграл дома Брентфорду

Новости футбола Сегодня, 09:31
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Челси проиграл дома Брентфорду Фото: premierleague.com / Автор неизвестен

Челси прервал серию из четырех подряд матчей без поражений. На своем поле “синие” проиграли Брентфорду 0-2.

Хозяева вышли на игру без Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса: оба полузащитника почувствовали на последней тренировке перед игрой дискомфорт, поэтому тренерский штаб решил их не использовать в этой игре. Похоже, это событие стало одним из ключевых в этом поединке, ведь Челси проиграл впервые с 24 октября.

Первый гол в матче во втором тайме забил Итан Пиннок после атаки правым флангом. Уже в дополнительное время голкипер “синих” Санчес пошел в чужую штрафную на угловой, чтобы помочь своей команде, но Брентфорд организовал быструю контратаку, в которой забил второй гол.

После этой победы Брентфорд обходит в таблице Челси и поднимается с четырнадцатого на одиннадцатое место. Челси занимает одиннадцатую позицию и рискует по итогам выходных пропустить вперед Вулверхэмптон, Фулхэм и Ноттингем.

Через неделю Челси на выезде сыграет с Тоттенхэмом, а Брентфорд ожидает домашний матч с Вест Хэмом.

АПЛ. 10-й тур
Челси - Брентфорд 0:2
Гол: Пиннок 58, Мбемо 90+6

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