Челси проиграл дома Брентфорду

Челси прервал серию из четырех подряд матчей без поражений. На своем поле “синие” проиграли Брентфорду 0-2.

Хозяева вышли на игру без Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса: оба полузащитника почувствовали на последней тренировке перед игрой дискомфорт, поэтому тренерский штаб решил их не использовать в этой игре. Похоже, это событие стало одним из ключевых в этом поединке, ведь Челси проиграл впервые с 24 октября.

Первый гол в матче во втором тайме забил Итан Пиннок после атаки правым флангом. Уже в дополнительное время голкипер “синих” Санчес пошел в чужую штрафную на угловой, чтобы помочь своей команде, но Брентфорд организовал быструю контратаку, в которой забил второй гол.

После этой победы Брентфорд обходит в таблице Челси и поднимается с четырнадцатого на одиннадцатое место. Челси занимает одиннадцатую позицию и рискует по итогам выходных пропустить вперед Вулверхэмптон, Фулхэм и Ноттингем.

Через неделю Челси на выезде сыграет с Тоттенхэмом, а Брентфорд ожидает домашний матч с Вест Хэмом.

АПЛ. 10-й тур

Челси - Брентфорд 0:2

Гол: Пиннок 58, Мбемо 90+6