"Челси" продлит контракт с основным защитником

Лондонский “Челси” близок к продлению контракта с защитником Беном Чилуэллом, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб договорился с футболистом о подписании нового соглашения до лета 2027 года. Таким образом “аристократы” надеются сохранить игрока, которым интересуется “Манчестер Сити”.

В нынешнем сезоне 26-летний Чилуэлл провел за “Челси” 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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