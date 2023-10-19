Челси продлил контракт с крайним защитником

"Челси" активировал опцию в контракте Яна Маатсена о продлении его соглашения до июня 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Челси" хотел избежать ухода своего левого защитника, поэтому решил продлить контракт еще на один сезон. По информации источников, "синие" в следующие несколько месяцев попробуют заключить новое долгосрочное соглашение с Маатсеном, иначе он сможет покинуть команду бесплатно.

Ян Маатсен является воспитанником роттердамского футбола. Он играл за молодежные команды "Фейеноорда" и "Спарты". В 2018 году футболист присоединился к академии лондонского "Челси". Первый матч в основе команды футболист провел в сентябре 2019 года в матче Кубка Лиги против "Гримсби Таун".

Сезон 2022/23 защитник начал как игрок клуба "Бернли", куда он был направлен в аренду из "Челси". В январе 2023 года Маатсена признали Игроком месяца в Чемпионшипе. По итогам сезона Маатсен в составе "Бернли" выиграл турнир Чемпионшип и помог команде выйти в Премьер-лигу.

В этом сезоне левый защитник Маатсен провел уже шесть матчей за "Челси". Результативными действиями пока не отметился. Следующий матч "синие" проведут против "Арсенала" 21 октября.