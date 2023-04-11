"Челси" продлил контракт с ключевым защитником
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Бена Чилуэлла/Автор неизвестен
Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Беном Чилуэллом.
Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2027 года.
26-летний Чилуэлл выступает за “Челси” с 2020 года. Всего он провел за “аристократов” 80 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за “Лестер” и “Хаддерсфилд Таун”. За сборную Англии сыграл 18 матчей, забил один мяч и отдал пять голевых передач. Чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.
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