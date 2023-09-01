Челси продал Каллума Хадсона-Одои Ноттингему

Каллум Хадсон-Одои продолжит свою карьеру в Ноттингем Форест, сообщает официальный сайт Челси.

Игрок является воспитанником футбольного клуба Челси. Он дебютировал в составе Синих в сезоне 2017-2018 и смог выиграть Кубок Англии (в финале Челси обыграло Манчестер Юнайтед 1:0). Свой первый гол за основную команду забил в своей дебютной игре в еврокубках, отличившись мячом в ворота ПАОКа на групповом этапе Лиги Европы 2018/19.

В этом же сезоне Каллум одержал победу в Лиге Европы. Также помог клубу победить в Лиге Чемпионов в 2021 году. Томас Тухель использовал игрока на позиции крайнего защитника. Именно так он сыграл в матче за Суперкубок УЕФА в 2021 году против Вильярреала.

Прошлый сезон Каллум провел в Германии, где выступал за Байер из Леверкузена. Он принял участие в 14 матчах и оформил одну голевую передачу. За свою карьеру в Челси английский вингер сыграл 126 матчей и забил 16 голов. Дебютировал за сборную Англии 22 марта 2020 в матче квалификации к Чемпионату Европы 2020 против сборной Чехии, заменив на 70-й минуте Рахима Стерлинга. За сборную провел три поединка.

Напомним, что Челси подписал игрока Манчестер Сити Коула Палмера.