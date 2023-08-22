Челси принял жесткое решение по Ромелу Лукаку

Лондонский “Челси” перевел бельгийского нападающего Ромелу Лукау в молодежный состав, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболист после возвращения в Лондоне ни разу не общался с главным тренером лондонского клуба Маурисио Почеттино. Руководство клуба надеется продать форварда в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Лукаку договорился о переходе в “Ювентус”, но туринский клуб пока не может купить форварда, так как не продал сербского нападающего Душана Влаховича. Также бельгийцем интересуется “Рома”, но римский клуб готов только арендовать игрока, а данный вариант не устраивает “Челси”.

Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне 30-летний Лукаку на правах аренды играл за “Интер”. Он провел за миланский клуб 37 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.