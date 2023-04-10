"Челси" принял решение по Жоау Феликсу

Лондонский “Челси” хочет сохранить в команде португальского нападающего Жоау Феликса, который арендован у мадридского “Атлетико”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба хочет выкупить трансфер игрока, но фиксированная сумма выкупа в договоре аренды не указана. Таким образом, “аристократы” не имеют приоритетного права на выкуп игрока. В связи с этим португальца хочет переманить “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Челси” 12 матчей и забил два гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2026 года.

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