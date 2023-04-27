"Челси" принял решение по Лэмпарду

Лондонский “Челси” не собирается увольнять Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба продолжит доверять специалисту, несмотря на то, что под его руководством “аристократы” потерпели пять поражений в пяти матчах.

Ожидается, что Лэмпард доработает в “Челси” до конца сезона, а следующим летом его сменит Маурисио Почеттино.

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