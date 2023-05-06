"Челси" принял решение по будущему Фелиша

“Челси” определился с тем, как поступить с португальским нападающим Жоау Фелишем, права на которого принадлежат мадридскому “Атлетико”.

По сообщению издания Mundo Deportivo, английский клуб намерен заключить новое арендное соглашение с Фелишем.

При этом “Челси” не собирается оформлять полноценный трансфер 23-летнего игрока за 100 миллионов евро, которые прописаны в соглашении.

В текущем сезоне АПЛ Фелиш провел 12 матчей и отметился двумя забитыми мячами.