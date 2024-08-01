Челси принял предложение по своему полузащитнику от испанского топ-клуба

Полузащитник Челси Конор Галлахер уже совсем близко от того, чтобы покинуть стан «пенсионеров» и перебраться в другую топовую лигу.

Как сообщает talkSPORT, клуб со столицы Англии принял предложение от мадридского Атлетико в размере 33 миллионов фунтов. Примечательно, что Челси согласился на куда меньшие деньги, которые требовал сам клуб, и которые предлагала Астон Вилла.

Но, тут главным было желание самого Галлахера. Он намерен перебраться именно в Атлетико, но с «кольчонерос» ему ещё предстоит договориться о личных условиях пребывания в столице Испании.

Отметим, что стартовой планкой Челси в переговорах по полузащитнику было 50 миллионов фунтов, но на Стэмфорд Бридж максимум смогут рассчитывать на 38 миллионов фунтов.

Помимо чёткой платы в 33 миллиона, Галлахер может ещё обогатить свой бывший клуб на пять миллионов, если будут соблюдены различные бонусы.