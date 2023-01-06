"Челси" приблизился к трансферу Мудрика

Лондонский “Челси” в ближайшее время может купить полузащитника донецкого “Шахтера” и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, стороны провели в Лондоне переговоры, которые прошли в позитивном ключе. Англичане уверены, что им удастся купить игрока за 60 миллионов евро плюс 20 миллионов евро в виде бонусов. На украинца также претендует “Арсенал", но “канониры” предлагают только 50 миллионов плюс бонусы.

В текущем сезоне 21-летний Мудрик сыграл в УПЛ 12 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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