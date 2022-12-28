"Челси" предложил огромные деньги за Энцо Фернандеса

Лондонский “Челси” готов серьезно потратиться на защитника “Бенфики” Энцо Фернандеса.

Как пишет Correio da Manha, представители англичан уже находятся в Лиссабоне, где прошла встреча с руководством “Бенфики”.

В ходе переговоров представители “Челси” предложили португальской команде свыше 120 миллионов евро.

Интересно, что сам футболист хотел бы остаться в команде до конца сезона.

В текущем сезоне 21-летний игрок сборной Аргентины забил один гол в 13 матчах первенства Португалии.