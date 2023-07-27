"Челси" предложил более 90 млн евро за полузащитника "Брайтона"

“Челси” не оставляет попыток приобрести полузащитника “Брайтона” и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб сделал третье предложение о трансфере полузащитника в размере 93 миллионов евро. Впрочем, даже данной суммы оказалось недостаточно для трансфера. “Брайтон” хочет получить за своего игрока 117 миллионов евро, а также бонусы.

21-летний Кайседо выступает за “Брайтон” с февраля 2021 года. Он перешел в клуб из эквадорского “Индепендьенте дель Валье”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Всего хавбек провел за английский клуб 53 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. В сезоне-2021/2022 он играл за бельгийский “Беерсхот” на правах аренды.

Кайседо с 2020 года играет за сборную Эквадора. Всего он провел за эквадорскую национальную команду 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “Брайтон” финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге Европы. “Челси” занял 12-е место и не сумел пробиться в еврокубки.