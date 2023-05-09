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"Челси" предложил "Атлетико" суперобмен

Новости футбола Сегодня, 14:42
"Челси" предложил "Атлетико" суперобмен Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” намерен на постоянной основе заполучить португальского нападающего Жоау Феликса, который арендован у мадридского “Атлетико”, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста определенную сумму, а также отдать испанского защитника Марка Кукурелью и габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Испанцы хотели бы получить за португальца 88 миллионов евро, но могут согласиться и на условия “аристократов”.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Челси” 17 матчей во всех турнирах и забил три гола. На счету 33-летнего Обамеянга три забитых мяча и одна голевая передача в 21 поединке. 24-летний Кукурелья сыграл 33 матча, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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