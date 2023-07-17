"Челси" предложил 82 млн евро за полузащитника "Брайтона"

Лондонский "Челси" не оставляет попыток приобрести полузащитника “Брайтона” и сборной Эквадора Мойзеса Кайседо, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб сделал новое предложение по трансферу игроку. “Челси” готов заплатить за футболиста 82 миллиона евро. Данная сумма может вырасти еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Впрочем, “Борнмут” может отклонить это предложение. Ранее сообщалось, что клуб хочет получить за Кайседо столько же, сколько “Арсенал” заплатил за полузащитника “Вест Хэма” Деклана Райса, трансфер которого обошелся в 117 миллионов евро плюс шесть миллионов евро в виде бонусов.

21-летний Кайседо выступает за “Брайтон” с 2021 года. Он перешел в английский клуб из эквадорского “Индепендьенте дель Валье”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Всего футболист провел за “Брайтон” 53 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на год.

Кайседо с 2020 года играет за сборную Эквадора. Всего он провел за эквадорскую национальную команду 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил девять желтых карточек.