"Челси" предложил 80 млн евро за нападающего "Ювентуса"

Лондонский “Челси” хочет купить нападающего туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душана Влаховича, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 80 миллионов евро. Сам игрок готов присоединиться к “аристократам”. Стоит отметить, что форвардом также интересуются “Атлетико” и “Бавария”.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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