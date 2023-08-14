"Челси" предложил 64 млн евро за талантливого бельгийца

“Челси” не оставляет попыток приобрести полузащитника “Саутгемптона" и сборной Бельгии Ромео Лавиа, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, лондонский клуб предложил за футболиста около 64 миллионов евро. Данная сумма превышает требования “святых”, которые ранее оценивали игрока в 58 миллионов евро. “Челси” вынужден был повысить предложение в связи с интересом к игроку со стороны “Ливерпуля”. При этом бельгиец надеется присоединиться именно к мерсисайдцам, а не к лондонцам.

Напомним, что “Челси” практически выиграл у “Ливерпуля” борьбу за эквадорского полузащитника “Брайтона” Мойсеса Кайседо.

19-летний Лавиа выступает за “Саутгемптон” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 12,3 миллионов евро. Всего хавбек провел за “святых” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Лавиа с 2023 года играет за сборную Бельгии. Он провел за бельгийскую национальную команду один матч, дебютировав за нее в товарищеском матче со сборной Германии (3:2).