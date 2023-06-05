"Челси" предложил 60 млн евро за вратаря "Милана"

“Челси” проявляет интерес к вратарю “Милана” и сборной Франции Майку Меньяну, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Впрочем, миланцы, скорее всего, отклонят данное предложение, так как хотят сохранить голкипера.

В нынешнем сезоне 27-летний Меньян провел за “Милан” 29 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.