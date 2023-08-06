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"Челси" предложил 30 млн евро евро за таланта из "Кристал Пэлас"

Новости футбола Сегодня, 08:20
"Челси" предложил 30 млн евро евро за таланта из "Кристал Пэлас" Фото: инстаграм Майкла Олисе/Автор неизвестен

“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Кристал Пэлас” и молодежной сборной Франции Майклу Олисе, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Челси” предложил за игрока 30 миллионов евро. При этом “аристократы” уже согласовали с французом условия личного контракта. Ранее сообщалось, что Олисе также входит в сферу интересов “Манчестер Сити” и “Пари Сен-Жермен”.

21-летний Олисе выступает за “Кристал Пэлас” с 2021 года. Он перешел в лондонский клуб из “Рединга”. Сумма трансфера составила 9,3 миллионов евро. Всего он провел за “Кристал Пэлас” 71 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Олисе с 2022 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в чемпионате Англии.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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