"Челси" предложил 30 миллионов за 20-летнего вингера ПСВ
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен
Вингер ПСВ Чуквунонсо Мадуэке может оказаться в “Челси”.
Как пишет Eindhovens Dagblad, англичане готовы заплатить за 20-летнего игрока 30 млн евро.
В то же время инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что стороны уже начали прямые переговоры о переходе Мадуэке.
Предварительно, ПСВ согласится продать своего таланта лишь за 45 миллионов евро, включая бонусы.
В текущем сезоне у молодого вингера 2 гола в 8 матчах за ПСВ во всех турнирах.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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