"Челси" предложил 30 миллионов за 20-летнего вингера ПСВ

Вингер ПСВ Чуквунонсо Мадуэке может оказаться в “Челси”.

Как пишет Eindhovens Dagblad, англичане готовы заплатить за 20-летнего игрока 30 млн евро.

В то же время инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что стороны уже начали прямые переговоры о переходе Мадуэке.

Предварительно, ПСВ согласится продать своего таланта лишь за 45 миллионов евро, включая бонусы.

В текущем сезоне у молодого вингера 2 гола в 8 матчах за ПСВ во всех турнирах.