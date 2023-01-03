"Челси" практически закрыл сделку по Энцо Фернандесу
Новости футбола Сегодня, 04:56
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен
Полузащитник “Бенфики” Энцо Фернандес все же станет игроком “Челси”.
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры между клубами уже находятся на продвинутой стадии.
За игрока сборной Аргентины “синие” согласились заплатить 127 миллионов евро. Эта сумма полностью устраивает португальскую сторону.
Напомним, Фернандеса признали лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре. Вместе со сборной Аргентины он выиграл турнир.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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