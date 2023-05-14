"Челси" повторил антирекорд 28-летней давности

Лондонский "Челси" не может одержать победу в последних шести домашних матчах в чемпионате Англии.

Вчера на своем поле “синие” сыграли в ничью 2:2 против “Ноттингем Форест”.

До этого Челси" не смог выиграть у "Эвертона", "Ливерпуля", "Астон Виллы", "Брайтона энд Хоув Альбион" и "Брентфорда".

За несколько туров до конца первенства “Челси” идет на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.