"Челси" повторил антирекорд 1988 года по очкам в АПЛ

По итогам завершившегося чемпионата Англии лондонский "Челси" набрал всего лишь 44 очка.

Интересно, что чемпион страны "Манчестер Сити" набрал в два раза больше баллов, а вице-чемпион АПЛ “Арсенал” набрал больше на 40 очков.

Этот сезон по количеству очков в АПЛ оказался наихудшим для команды с 1987/1988 сезона, когда "Челси" также набрал 42 очка и вылетел из элитного дивизиона.

Напомним, что в 21 веке "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, а последний раз это случилось в 2017 году.