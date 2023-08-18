"Челси" потерял из-за травм еще двух защитников

Защитники лондонского “Челси” Рис Джеймс и Трево Чалоба выбыли из строя из-за трави, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, у обоих футболистов диагностированы повреждения подколенного сухожилия. Ожидается, что Чалоба сможет вернуться в строй через месяц. Травма Джеймса оказалась серьезнее и он может пропустить несколько месяцев.

Напомним, что ранее “Челси” из-за травм потерял защитников Уэсли Фофана и Бенуа Бадьяшиля, а также нападающего Кристофера Нкунку.

23-летний Джеймс является воспитанником “Челси”. Он выступает за основной состав лондонского клуба с 2019 года. Всего он провел за “аристократов” 148 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 20 результативных передач.

24-летний Чалоба также является воспитанником “Челси”. Он был переведен в основной состав в 2021 году. Всего Чалоба провел за лондонский клуб 63 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб не сумел попасть в еврокубки в сезоне-2023/2024.