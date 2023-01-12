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"Челси" потерпел поражение в лондонском дерби

Новости футбола Сегодня, 17:03
Фото: твиттер "Фулхэма"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Фулхэма"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии “Челси" на выезде проиграл “Фулхэму” со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Виллиана и Карлоса Винисиуса. У “аристократов” отличился Калиду Кулибали.

“Фулхэм”, набрав 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Челси” с 25 очками остался на 10-й позиции.

“Фулхэм” – “Челси” - 2:1 (1:0)
Голы: Виллиан, 25 - 1:0, Кулибали, 47 - 1:1, Винисиус, 73 - 2:1

“Фулхэм”: Лено, Тете, Рим, Адарабиойо, Робинсон, Рид (Кэрни, 68), Перейра (Джеймс, 90), Пальинья, Виллиан (Соломон, 83), Декордова-Рид (Уилсон, 68), Винисиус (Чалоба, 90).

“Челси”: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Чалоба (Кукурелья, 79), Холл (Чуквуэмека, 79), Ковачич (Галлахер, 79), Закария (Жоржиньо, 56), Маунт (Зиеш, 80), Хавертц, Жоау Феликс.

Удаление: Жоау Феликс (58).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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