Челси получит 500 миллионов от американской компании на реконструкцию стадиона

"Челси" в ближайшее время может получить 500 миллионов долларов в качестве инвестиции.

Лондонский клуб близок к заключению соглашения с американской компанией Ares Management.

По информации издания ESPN, указанные средства будут направлены на строительство нового стадиона или реконструкцию "Стэмфорд Бридж".

Ранее представители "Челси" провели переговоры и встречи с различными потенциальными инвесторами. Это связано с тем, что клуб хочет найти дополнительные средства для дальнейшего развития.

Что касается Ares Management, то данная компания специализируется на альтернативных инвестициях. Большую роль в переговорах должен сыграть бывший директор "Челси" Майк Форд, который сейчас работает в качестве советника в Ares.

Указанные 500 миллионов должны поступить в особый фонд, который будет использован либо для реконструкции "Стэмфорд Бридж", либо для помощи клубу в переезде на новую арену.

Кроме того, средства пойдут на улучшение тренировочной базы "Челси" в Кобхэме и реализацию многоклубной модели.

Напомним, что с 2019 года контроль над "Челси" был передан бизнесмену Тодду Боэли и Clearlake Capital. С тех пор клуб потратил на трансферы свыше 1,2 миллиарда евро.