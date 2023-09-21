EN EN NG NG
Главная Новости Челси получит 500 миллионов от американской компании на реконструкцию стадиона

Челси получит 500 миллионов от американской компании на реконструкцию стадиона

Новости футбола Сегодня, 02:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Челси получит 500 миллионов от американской компании на реконструкцию стадиона Челси получит 500 миллионов от американской компании на реконструкцию стадиона

"Челси" в ближайшее время может получить 500 миллионов долларов в качестве инвестиции.

Лондонский клуб близок к заключению соглашения с американской компанией Ares Management.

По информации издания ESPN, указанные средства будут направлены на строительство нового стадиона или реконструкцию "Стэмфорд Бридж".

Ранее представители "Челси" провели переговоры и встречи с различными потенциальными инвесторами. Это связано с тем, что клуб хочет найти дополнительные средства для дальнейшего развития.

Что касается Ares Management, то данная компания специализируется на альтернативных инвестициях. Большую роль в переговорах должен сыграть бывший директор "Челси" Майк Форд, который сейчас работает в качестве советника в Ares.

Указанные 500 миллионов должны поступить в особый фонд, который будет использован либо для реконструкции "Стэмфорд Бридж", либо для помощи клубу в переезде на новую арену.

Кроме того, средства пойдут на улучшение тренировочной базы "Челси" в Кобхэме и реализацию многоклубной модели.

Напомним, что с 2019 года контроль над "Челси" был передан бизнесмену Тодду Боэли и Clearlake Capital. С тех пор клуб потратил на трансферы свыше 1,2 миллиарда евро.

Связанные команды и лиги
Челси Премьер-лига Англия
Популярные новости
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола Сегодня, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола Вчера, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола Вчера, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство Новости футбола 15 сен 2023, 01:00 ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство
Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе Новости футбола 14 сен 2023, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 02:59 Стало известно, кто взял на себя вину за поражение Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола Сегодня, 02:00 Челси получит 500 миллионов от американской компании на реконструкцию стадиона Новости футбола Сегодня, 01:30 Неймар попал в новый скандал: его беременная девушка отреагировала на слухи Новости футбола Сегодня, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола Вчера, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола Вчера, 17:10 Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты первого тура Новости футбола Вчера, 16:59 Арсенал вернулся в Лигу Чемпионов после шестилетней паузы и разгромил ПСВ Новости футбола Вчера, 16:55 Бавария разбирается с Манчестер Юнайтед в первом туре Лиги Чемпионов Новости футбола Вчера, 15:58 Беллингем забил больше голов на старте сезона, чем весь Реал
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ренн - Маккаби Хайфа 21 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Айнтрахт - Абердин 21 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ЛАСК - Ливерпуль 21 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шериф - Рома 21 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Панатинаикос - Вильяреал 21 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рейнджерс - Бетис 21 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм - Бачка-Топола 21 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Заря - Гент 21 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 21 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аякс - Марсель 21 сентября 2023 года