"Челси" покупает защитника "Лиона" за 30 миллионов евро

Защитник “Лиона” Мало Гюсто практически завершил трансфер в “Челси”.

Как сообщает The Athletic, за 19-летнего французского футболиста англичане заплатят 30 миллионов евро без учета бонусов.

По условиям сделки, Гюсто доиграет текущий сезон в составе “Лиона”, после чего переедет в Англию.

В текущем сезоне молодой футболист провел за свой клуб 15 матчей в чемпионате, отдав один голевой пас.