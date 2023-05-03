"Челси" покупает эквадорского таланта за 20 миллионов

Хавбек Кендри Паэс из "Индепендьенте дель Валье" перейдет в топ-клуб английской Премьер-лиги.

Согласно информации, опубликованной инсайдером Фабрицио Романо, речь идет о "Челси".

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

После подписания контракта игрок останется в своей команде еще на два сезона.

В текущем сезоне чемпионата Эквадора он провел 4 матча и забил один гол.