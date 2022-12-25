"Челси" подпишет 19-летнего форварда "Мольде"

Форвард “Мольде” Давид Датро Фофана станет игроком “Челси”.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 19-летний футболист в ближайшее время должен прилететь в Лондон, где пройдет медосбледование.

После этого шага стороны подпишут контракт.

Ожидается, что молодого таланта “синие” заплатят 12 миллионов евро.

В этом сезоне Фофана провел 37 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 7 результативных передач.