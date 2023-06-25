"Челси" подписал вундеркинда с Ямайки

Английский “Челси” подписал нападающего Дуана Ричардса из Ямайки.

О трансфере сообщили в пресс-службе лондонского клуба.

Футболист в данный момент выступает в молодежной команде ямайского клуба “Феникс Академи”.

К лондонскому клубу молодой игрок присоединится в ноябре 2023 года, когда ему исполнится 18 лет.

Несмотря на свой юный возраст, Ричардс уже сыграл три матча за сборную Ямайки.