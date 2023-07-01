"Челси" подписал игрока сборной Португалии

18-летний бывший хавбек “Бенфики” Диегу Морейра официально перешел в “Челси”.

Игрок молодежной сборной Португалии присоединился к "синим" как свободный агент.

Его соглашение с англичанами рассчитано до 2028 года.

В прошлом сеоне он сыграл в 30 матчах за вторую команду "Бенфики", в которых забил четыре гола и сделал четыре ассиста.