"Челси" поборется за одного из лидеров "Барселоны"

“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” и сборной Нидерландов Френки де Йонгу, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы могут согласиться на трансфер из-за финансовых проблем. Игроком также интересуется “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел pа “Барселону” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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