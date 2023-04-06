"Челси" пытался вернуть Моуринью

“Челси” на этой неделе связался с двумя кандидатами на должность наставника главного тренера команды.

Как пишет источник, представители клуба выходили на Жозе Моуринью и Нуну Эшпириту Санту.

Первый сейчас работает в “Роме”, а второй остался без работы после ухода из “Вулверхмэптона”.

Пока неизвестно, как прошли переговоры с этими кандидатами, но на данный момент фаворитами на должность наставника “аристократов” считаются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике.

Напомним, что Моуринью тренировал “Челси” с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.